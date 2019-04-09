بالفيديو – أسرع من يصل لـ50 هدفا مع ليفربول.. شاهد كل أهداف صلاح في البريميرليج

كتب محمد صلاح نجم ليفربول التاريخ بعدما سجل هدفه الـ50 في الدوري الإنجليزي في شباك ساوثامبتون يوم الجمعة الماضية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك الرقم بعد 69 مباراة ليتفوق على فيرناندو توريس بـ72 لقاء ولويس سواريز بـ86 مباراة.

أما بالنسبة للبريميرليج فصلاح هو ثالث أسرع لاعب يصل لـ50 هدفا بعد آلان شيرار مع بلاكبيرن في 66 لقاء ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 68 لقاء.

ونشرت القناة الرسمية لليفربول عبر موقع "يوتيوب" فيديو مُجمع لكل أهداف صلاح الـ50 في البريميرليج.

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