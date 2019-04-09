مدرب الأرجنتين يتعرض لحادث.. صدمته سيارة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

تعرّض ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، لحادث صباح اليوم الثلاثاء، استدعى نقله إلى المستشفى.

سكالوني صُدم بواسطة سيارة أثناء قيادته دراجته الهوائية أثناء تواجده بمدينة مايوركا في إسبانيا.

ليصطدم رأسه بالأرض، ويتعرض لمجموعة كدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، لكنه خرج من المستشفى بعد ساعات عقب تلقيه الإسعافات اللازمة.

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مدرب الأرجنتين قام بطمئنة متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر صورة لوجهه المليء بالجروح والكدمات، ووجّه الشكر على

رسائل الدعم التي تلقاها.

ويقضي سكالوني أغلب أوقات العام في مايوركا الواقعة في جزر البليار، إذ وقع في حب المدينة أثناء لعبه في صفوف فريقها لفترة قصيرة موسم 2008\2009.

تمركز سكالوني في إسبانيا، يسهّل عليه متابعة أفراد منتخبه الذي يلعب أغلبهم في قارة أوروبا.

سكالوني (40 عاما) تولى تدريب الأرجنتين مؤقتا خلفا لـ خورخي سامباولي بعد كأس العالم 2018، قبل أن يتولى المهمة بشكل دائم في نوفمبر.

المنتخب الأرجنتيني خاض 8 مباريات ودية تحت قيادتها، حقق فيها 5 انتصارات، خسر اثنتين، وتعادل واحدة، استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل في الصيف المقبل.

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