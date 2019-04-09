مدرب الأرجنتين يتعرض لحادث.. صدمته سيارة

تعرّض ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، لحادث صباح اليوم الثلاثاء، استدعى نقله إلى المستشفى.

سكالوني صُدم بواسطة سيارة أثناء قيادته دراجته الهوائية أثناء تواجده بمدينة مايوركا في إسبانيا.

ليصطدم رأسه بالأرض، ويتعرض لمجموعة كدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، لكنه خرج من المستشفى بعد ساعات عقب تلقيه الإسعافات اللازمة.

مدرب الأرجنتين قام بطمئنة متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر صورة لوجهه المليء بالجروح والكدمات، ووجّه الشكر على

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) April 9, 2019

رسائل الدعم التي تلقاها.

ويقضي سكالوني أغلب أوقات العام في مايوركا الواقعة في جزر البليار، إذ وقع في حب المدينة أثناء لعبه في صفوف فريقها لفترة قصيرة موسم 2008\2009.

تمركز سكالوني في إسبانيا، يسهّل عليه متابعة أفراد منتخبه الذي يلعب أغلبهم في قارة أوروبا.

سكالوني (40 عاما) تولى تدريب الأرجنتين مؤقتا خلفا لـ خورخي سامباولي بعد كأس العالم 2018، قبل أن يتولى المهمة بشكل دائم في نوفمبر.

المنتخب الأرجنتيني خاض 8 مباريات ودية تحت قيادتها، حقق فيها 5 انتصارات، خسر اثنتين، وتعادل واحدة، استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل في الصيف المقبل.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - محاولات الزيادة لم تنجح.. 30 ألفا في مباراة الأهلي وصن داونز

مصدر في الكاف لـ في الجول: أبو تريكة و3 مصريين في "قائمة الأساطير" المدعوة لقرعة كأس الأمم

الأهلي لـ في الجول: نشكر الأمن على تفهمه.. لكن نطمح لزيادة عدد الجمهور ضد صن داونز

توتنام ومانشستر سيتي.. نظرة سريعة قبل الصدام الأوروبي

عامر حسين يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن جدول الدوري كاملا