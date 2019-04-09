قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إنه سيعلن عن الجدول الكامل للدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

ويتضمن إعلان جدول الدوري تلك المباريات المقامة بعد كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وقال حسين لـFilGoal.com: "بعد يوم الأحد، سنعرف موقفي الأهلي والزمالك في مسابقات إفريقيا".

وأضاف "تواريخ نصف النهائي والنهائي محددة سلفا وهذا سيمكننا من إعلان الجدول النهائي للدوري".

ويتوقف الدوري يوم 3 يونيو استعدادا لكأس الأمم، في وقت يبدأ فيه معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو.

ويستأنف الدوري بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية في تاريخ يحدده حسين في وقت لاحق.

ويتبقى للزمالك متصدر المسابقة، وملاحقه الأهلي، 10 مباريات في الدوري والفارق بينهما نقطتين، مثلهم مثل الإسماعيلي.

ويتبقى لمعظم فرق الدوري 6 مباريات على إتمام المسابقة.

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