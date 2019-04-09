زياش: أتمنى مشاركة رونالدو ضدنا.. وبنعطية أخبرني بأننا نقدر على تخطي يوفنتوس

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 18:04

كتب : FilGoal

حكيم زياش

يتمنى حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي مع يوفنتوس في المواجهة بين الفريقين.

يوفنتوس يحل ضيفا على أياكس الهولندي يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أياكس قفز لصدارة الدوري الهولندي مستغلا تعثر آيندهوفن بالتعادل، ولكن زياش لا يُفكر في ذلك.

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وقال زياش: "كل تركيزنا الآن على مواجهة يوفنتوس وليس تصدرنا للدوري".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أتمنى أن يشارك رونالدو أمامنا. نريد أن نتحدى الأفضل".

كريستيانو تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلده البرتغال خلال فترة التوقف الدولي، ليبدأ التخوف حول إمكانية غيابه أمام أياكس.

لكن النبأ السار جاء لجماهير يوفنتوس وتواجد رونالدو في قائمة السيدة العجوز أمام أياكس. (طالع التفاصيل)

وكشف زياش تفاصيل حديثه مهدي بنعطية زميله في المنتخب المغربي، مشيرا إلى "تحدثت مع بنعطية لأنه لعب من قبل في يوفنتوس".

وأكمل حديثه قائلا: "بنعطية أخبرني بأننا يمكننا الانتصار وتخطي يوفنتوس. هو قال بأننا نلعب كرة قدم جيدة وأننا نُعد فريقا قويا للغاية".

وأتم "كل شيء ممكن".

زياش صاحب الـ 26 عاما شارك في 39 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 19 هدفا وصناعة 17.

في مواجهتي دور الـ 16 من دوري الأبطال أمام ريال مدريد، تألق زياش وسجل في لقاء الذهاب وكذلك في لقاء الإياب، ليساهم في تحقيق الفريق الهولندي لمفاجأة كبرى والإطاحة بالفريق الملكي.

وانضم حكيم زياش إلى أياكس قادما من تفينتي الهولندي في صيف 2016.

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