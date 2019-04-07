حسام حسن يتنفس.. سموحة يعبر الحدود ويحقق فوزه الأول بعد 18 مباراة

الأحد، 07 أبريل 2019 - 22:17

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - حسام حسن

انتصر فريق سموحة على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

حرس الحدود تقدم أولا عن طريق بهدف عن طريق إبراهيما كونيه من تسديدة متقنة على الطائر في الدقيقة 27.

لكن السيد فريد رفض أن يخرج الفريق السكندري مهزوما ليسجل هدفين.

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هدف أول في الدقيقة 57 من رأسية وهدف ثان في الدقيقة 76 بعد ركلة ركنية وتخبط في دفاع حرس الحدود لتصطدم الكرة في السيد فريد وتهز الشباك.

انتصار سموحة هو الأول للفريق تحت قيادة حسام حسن بعد 4 خسائر متتالية.

آخر مرة نجح سموحة في الانتصار كان في السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي أمام وادي دجلة.

بعدها لعب سموحة 18 مباراة في الدوري ولم ينجح في تحقيق أي انتصار. تعادل 9 مرات وخسر 9 مرات.

والآن وبعد 6 أشهر ينتصر سموحة.

ووصل سموحة للنقطة 28 ليهرب من المركز الأخير إلى المركز الـ 14.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 في المركز الـ 13.

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