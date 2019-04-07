سعفان الصغير: شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي

الأحد، 07 أبريل 2019 - 15:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الإفريقي

أشاد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للإسماعيلي بأداء اللاعبين رغم الخسارة أمام بيراميدز 1-3 مساء السبت في بطولة الدوري المصري.

وصرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "لقد تسببت قلة الخبرة في طرد محمد مجدي بعد تورطه في ركلة جزاء بمرور 18 دقيقة، إلا أنني شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي".

وأضاف "صادفنا سوء حظ شديد في المباراة، مثل كرة أحمد الشناوي التي اصطدمت بالقائم وارتدت لمدافع بيراميدز بدلا من شيلونجو مهاجم الإسماعيلي، لقد كانت واقعة أشبه بمواقف وطرائف".

أخبار متعلقة

رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق أظهروا مسؤوليتهم رغم الهزيمة أمام بيراميدز مدرب الإسماعيلي: الحظ عاندنا أمام بيراميدز.. الأمل موجود للتواجد في المربع الذهبي بيراميدز يثأر من الإسماعيلي ويوقف صحوته التشكيل - خربين يقود بيراميدز.. وشيلونجو في هجوم الإسماعيلي

وتابع "لاعبو الإسماعيلي أدوا مباراة جيدة ومحمد مجدي سيتعلم من الطرد، لذا الجماهير أشادت بنا عكس مباريات أخرى وتعاطفوا معنا رغم الخسارة".

وأتم سعفان الصغير "الخسارة واردة في كرة القدم، الأهم التركيز في الأخطاء، كنا نتمنى أن نصل إلى 38 نقطة، قدر الله وما شاء فعل ونسعى للتعويض في مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل".

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 24 مباراة.

اقرأ أيضا

مصدر من الأهلي: لاسارتي يحدد موقفنا من طلب تأجيل لقاء المقاصة

توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

الأهلي لـ في الجول: طلبنا حضور 60 ألف مشجع أمام صن داونز.. نحن نمثل مصر

صن داونز لـ في الجول: نعترض على نقل مباراة الأهلي إلى برج العرب.. ونحمل الكاف أي تكاليف إضافية

رسميا – تصنيف أمم إفريقيا.. مصر أول والمغرب والجزائر في المرتبة الثانية

تشكيل الزمالك المتوقع – عبد العزيز وإبراهيم حسن أساسيان.. ومفاضلة في الدفاع أمام أغادير

في الدوري الإسماعيلي بيراميدز .سعفان الصغير

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري - بتروجيت 0 الاتحاد 0.. الداخلية 0 إنبي 0.. بداية المباراتين 55 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – النني يشارك في خسارة مفاجئة لأرسنال أمام إيفرتون ساعة | أوروبا
بالفيديو - بركان يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية.. ونكانا يسقط الصفاقسي ساعة | إفريقيا
سعفان الصغير: شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي 2 ساعة | الدوري المصري
ريان: لاسارتي لم يدرس صن داونز.. وكمونة: الأهلي لن يسجل إذا لعب 3 أيام بهذا الشكل 2 ساعة | إفريقيا
مصر للمقاصة لـ في الجول: لا نمانع تأجيل لقاء الأهلي من أجل مصلحة مصر 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك