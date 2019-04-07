سعفان الصغير: شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي

أشاد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني للإسماعيلي بأداء اللاعبين رغم الخسارة أمام بيراميدز 1-3 مساء السبت في بطولة الدوري المصري.

وصرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "لقد تسببت قلة الخبرة في طرد محمد مجدي بعد تورطه في ركلة جزاء بمرور 18 دقيقة، إلا أنني شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي".

وأضاف "صادفنا سوء حظ شديد في المباراة، مثل كرة أحمد الشناوي التي اصطدمت بالقائم وارتدت لمدافع بيراميدز بدلا من شيلونجو مهاجم الإسماعيلي، لقد كانت واقعة أشبه بمواقف وطرائف".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي أدوا مباراة جيدة ومحمد مجدي سيتعلم من الطرد، لذا الجماهير أشادت بنا عكس مباريات أخرى وتعاطفوا معنا رغم الخسارة".

وأتم سعفان الصغير "الخسارة واردة في كرة القدم، الأهم التركيز في الأخطاء، كنا نتمنى أن نصل إلى 38 نقطة، قدر الله وما شاء فعل ونسعى للتعويض في مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل".

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 24 مباراة.

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