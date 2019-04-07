حدد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، أسباب ابتعاد الفريق عن التواجد في المربع الذهبي للدوري.

وقال أشرف عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: "الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية هي سبب عدم التواجد في المربع الذهب".

وأضاف "6 لاعبين أساسيين في الفريق تعرضوا للإصابة، وغيابات بالشهور، وهم عامر عامر، وأحمد دويدار، ومحمد رجب، وهشام شحاته، ومعاذ الحناوي، ومحمود البدري".

رئيس الإنتاج أكمل "هذه الغيابات تهز نتائج أي فريق".

وأردف "بالإضافة إلى سحب استاد السلام بسبب بطولة أمم إفريقيا، والأهم بالتأكيد مصر، فهو واجبنا، لكننا لعبنا على أكثر من ملعب ولن نخوض مبارياتنا على ملعب واحد مثل باقي فرق الدوري، هذين السببين هما سبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وعدم تواجدنا في المربع الذهبي بعدما كنا الأقرب للتواجد فيه".

عامر أتم "ميزانية الـ30 لاعب بالفريق تساوي ميزانية لاعب واحد من الأهلي أو الزمالك أوبيراميدز".

كان الإنتاج الحربي قد فاز على طلائع الجيش مساء أمس السبت بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ويحتل الإنتاج الحربي حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 28 مباراة.

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