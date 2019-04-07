رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق أظهروا مسؤوليتهم رغم الهزيمة أمام بيراميدز

الأحد، 07 أبريل 2019 - 14:58

كتب : FilGoal

إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي

يرى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي أن لاعبو فريقه أظهروا شخصية قوية أمام بيراميدز رغم الخسارة.

الإسماعيلي خسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم عثمان في تصريحات للصحفيين: "لاعبو الفريق لم يتسببوا في الهزيمة، لكن طرد محمد مجدي واحتساب ضربه جزاء على الفريق بالإضافة إلى إلغاء هدف أحرزه كريم بامبو، كلها أمور كانت سببا في تلك الهزيمة".

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي: الحظ عاندنا أمام بيراميدز.. الأمل موجود للتواجد في المربع الذهبي بيراميدز يثأر من الإسماعيلي ويوقف صحوته التشكيل - خربين يقود بيراميدز.. وشيلونجو في هجوم الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي: لا نخشى بيراميدز ولكننا نحترمه.. ونعرف نقاط ضعفهم

وأضاف "الأداء وإصرار اللاعبين للعب حتى آخر دقيقة، يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء فريق جديد يليق باسم الإسماعيلي".

عثمان أتم "إدارة النادي ستستمر داعمة للاعبين والجهاز الفني بقيادة سيدومير بحثا عن المزيد من التطوير وبناء فريق جديد يليق بالدراويش".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم 10 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

اقرأ أيضا

مصدر من الأهلي: لاسارتي يحدد موقفنا من طلب تأجيل لقاء المقاصة

توقع مجموعة مصر في كأس إفريقيا واربح قميص الفراعنة

الأهلي لـ في الجول: طلبنا حضور 60 ألف مشجع أمام صن داونز.. نحن نمثل مصر

صن داونز لـ في الجول: نعترض على نقل مباراة الأهلي إلى برج العرب.. ونحمل الكاف أي تكاليف إضافية

رسميا – تصنيف أمم إفريقيا.. مصر أول والمغرب والجزائر في المرتبة الثانية

تشكيل الزمالك المتوقع – عبد العزيز وإبراهيم حسن أساسيان.. ومفاضلة في الدفاع أمام أغادير

في الدوري الإسماعيلي إبراهيم عثمان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري - بتروجت (0) - (0) الاتحاد.. إنبي (1) - (0) الداخلية أحمد رفعت يسجل 56 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – النني يشارك في خسارة مفاجئة لأرسنال أمام إيفرتون ساعة | أوروبا
بالفيديو - بركان يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية.. ونكانا يسقط الصفاقسي ساعة | إفريقيا
سعفان الصغير: شعرت أننا 12 لاعبا ضد بيراميدز رغم النقص العددي 2 ساعة | الدوري المصري
ريان: لاسارتي لم يدرس صن داونز.. وكمونة: الأهلي لن يسجل إذا لعب 3 أيام بهذا الشكل 2 ساعة | إفريقيا
مصر للمقاصة لـ في الجول: لا نمانع تأجيل لقاء الأهلي من أجل مصلحة مصر 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح "منقذ" ليفربول أمام ساوثامبتون 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك