رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق أظهروا مسؤوليتهم رغم الهزيمة أمام بيراميدز

يرى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي أن لاعبو فريقه أظهروا شخصية قوية أمام بيراميدز رغم الخسارة.

الإسماعيلي خسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال إبراهيم عثمان في تصريحات للصحفيين: "لاعبو الفريق لم يتسببوا في الهزيمة، لكن طرد محمد مجدي واحتساب ضربه جزاء على الفريق بالإضافة إلى إلغاء هدف أحرزه كريم بامبو، كلها أمور كانت سببا في تلك الهزيمة".

وأضاف "الأداء وإصرار اللاعبين للعب حتى آخر دقيقة، يثبت أننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء فريق جديد يليق باسم الإسماعيلي".

عثمان أتم "إدارة النادي ستستمر داعمة للاعبين والجهاز الفني بقيادة سيدومير بحثا عن المزيد من التطوير وبناء فريق جديد يليق بالدراويش".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم 10 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

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