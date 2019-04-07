تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام إيفرتون

الأحد، 07 أبريل 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

محمد النني - لاكازيت - أرسنال - نيوكاسل

بعد المشاركة بديلا أمام نيوكاسل، يبدأ محمد النني كأساسي مساء اليوم أمام إيفرتون.

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون.

وتواجد محمد النني لاعب الوسط المصري في التشكيل الأساسي لأرسنال أمام إيفرتون.

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من جهة أخرى، يبدأ أليكساندر لاكازيت في خط الهجوم، ويتواجد بيير أوباميانج على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: ناتشو مونريال – سوكراتيس – شيكوردان موستافي – ميتلاند نيلز.

الوسط: محمد النني – جندوزي.

أمامهم: سيد كولاسينياك - ميسوت أوزيل – هينريك مخيتريان.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

ويلتقي أرسنال مع إيفرتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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