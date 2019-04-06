ربع نهائي إفريقيا.. الوداد يحافظ على نظافة شباكه أمام هوريا في غينيا

السبت، 06 أبريل 2019 - 20:10

كتب : FilGoal

الوداد - النجم الساحلي

حافظ فريق الوداد الرياضي المغربي على نظافة شباكه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام هوريا الغيني.

هوريا استضاف الوداد على ملعبه ووسط جماهيره، ولكنه لم ينجح في هز شباك الفريق المغربي.

وشهدت المباراة اعتراضات بالجملة من لاعبي هوريا على حكم المباراة، مطالبين بالحصول على ركلة جزاء. الاعتراض الأول كان في الدقيقة 44 بداعي لمسة يد على مدافع الوداد من داخل منطقة الجزاء، نفس ما حدث في الدقيقة 65.

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وفي الدقيقة 82 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه بريفو مينساه بداعي التحاليل على الحكم بالسقوط داخل منطقة الجزاء.

ومع صافرة النهاية استمرت الاعتراضات، فتوجه أكثر من لاعب للاعتراض على الحكم وكذلك الجهاز الفني.

هوريا استحوذ على الكرة بنسبة 64% وسدد 13 كرة في مقابل 5 تسديدات لـ الوداد، ولكن الفريق المغربي سدد مرتين من أصل 5 على المرمى، بينما تسديدة واحدة فقط من أصل 13 تسديدة من هوريا، جاءت على مرمى الوداد.

الفريق المغربي كاد أن يسجل مرتين لولا حارس هوريا، بينما الأخير كاد أن يخطف الانتصار في اللحظة الأخيرة من المباراة.

تسديدة من داخل منطقة جزاء الوداد في اللحظة الأخيرة، كادت تهز الشباك وتكتب انتصار هوريا ولكن في النهاية النتيجة لم تتغير.

ويستضيف الوداد نظيره هوريا الأسبوع المقبل في المغرب في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويحتاج الفريق المغربي لتفادي أي تعادل إيجابي وبالطبع تفادي الهزيمة من أجل الوصول لنصف النهائي.

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