التشكيل - خربين يقود بيراميدز.. وشيلونجو في هجوم الإسماعيلي

السبت، 06 أبريل 2019 - 19:27

كتب : عاطف شادي ياسر الشريف

بيراميدز

عاد عمر خربين مهاجم بيراميدز لقيادة هجوم فريقه أمام الإسماعيلي بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام بتروجت.

ويلعب بيراميدز ضد الإسماعيلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وغاب المهاجم السوري عن مباراة بيراميدز وبتروجت بسبب عدم الجاهزية.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – عمر ميداني – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – إريك تراوري.

الهجوم: كينو – عمر خربين – كريستيان بينافنتي.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد مجدي الجمل – طارق طه.

الوسط: عبد الرحمن مجدي – محمود متولي – محمود دونجا – محمد صادق.

الهجوم: كريم بامبو – بنسون شيلونجو.

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