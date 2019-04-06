سواريز يدافع عن ميسي أمام تهمة "اختيار لاعبي الأرجنتين"

السبت، 06 أبريل 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

ميسي - سواريز

تعجّب لويس سواريز لاعب برشلونة، من الانتقادات التي تطال ليونيل ميسي في بلاده الأرجنتين.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي تحدّث إلى إذاعة "إمباخادوريس ديل جول" في بلاده: "انتقاد ميسي في الأرجنتين أمر مؤلم، من المؤلم أن يقولوا بأنه يصطحب أصدقائه إلى المنتخب. فكيف للاعبين مثل أجويرو وبانيجا وماسكيرانو ألا ينضموا للمنتخب رغم تواجدهم في أفضل أندية العالم".

وأضاف: "بالطبع الأمر الأسهل أن ينتقدوا ميسي ويقولوا أنه يختار أصدقائه. لقد قضيت 5 سنوات مع ميسي في برشلونة، ولم أسمعه يتناقش في أي مرة بالقرارات والاختيارات الفنية مع المدربين".

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سواريز تخطى مواطنه دييجو فورلان بهدفه في شباك فياريال، وصار أكثر لاعبي أوروجواي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني: "أول شخص تحدثت إليه بعد مباراة فياريال كان فورلان، لقد هاتفني وهنأني لأني تخطيته، وهذا يظهر الإيثار الذي جمعنا في المنتخب الوطني".

ويعترف سواريز: "ما لا يعرفه الناس أنني تعلمت الكثير منه، قلّدته في العديد من المرات، تماما كما تعلمت من لوكو أبريو".

كما كشف عن بطل طفولته:"قدوتي في طفولتي كان جابرييل باتيستوتا، شاهدته كثيرا في صغري، لقد عشقته للغاية".

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