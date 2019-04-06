بالفيديو - تألق فاردي مستمر.. ليستر يضرب هدرسفيلد برباعية وفوز متأخر لكريستال بالاس على نيوكاسل

واصل جايمي فاردي نجم ليستر سيتي تألقه وقاد الثعالب للفوز على هدرسفيلد تاون برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وسجل فاردي هدفه الثامن خلال الـ8 مباريات السابقة في الدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم 15.

افتتح المدافع يوري تيليمانس أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 24، ثم أضاف فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقلص آرون موي الفارق لهدرسفيلد في الدقيقة 52، قبل أن يسجل جيمس ماديسون هدف ليستر الثالث.

ثم اختتم فاردي الرباعية في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 47 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد هدرسفيلد عند النقطة 14 في المركز الأخير وهو الفريق الذي هبط بالفعل.

في مباراة أخرى حقق كريستال بالاس فوزا متأخرا على نيوكاسل يونايتد بهدف جاء في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذها قائد الفريق لوكا لوكا ميليفوجيفيتش.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 39 في المركز الـ12، وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 35 في المركز الـ15.

في الجولة ذاتها فاز بيرنلي خارج ملعبه على بورنموث بلاثية مقابل هدف.

ورغم تقدم بورنموث مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق أشلي بارانيس مدافع بيرنلي في مرماه.

إلا أن الضيوف سجلوا ثلاثية متتالية عن طريق كل من كريس وود وأشلي ويستوود وأشلي بارانيس الذي عوض الهدف الذي سجله في مرماه.

ووصل بيرنلي إلى النقطة 36 في المركز الـ14، وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 38 في المركز الـ13.

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