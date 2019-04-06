مواعيد مباريات اليوم السبت 6-4-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ومواجهات نارية بالجملة

دوري أبطال إفريقيا ودوري مصري ودوري إنجليزي وإسباني وألماني وإيطالي.. أهلا بكم في السبت الكروي الناري.

الأهلي يحل ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس الموعد يلعب سيمبا التنزاني أمام مازيمبي على بي إن سبورتس 9.

الوداد الرياضي المغربي يحل ضيفا على هوريا في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وآخر مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، سيكون بين الرياضي القسنطينة والترجي التونسي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري يلعب الإنتاج الحربي أمام طلائع الجيش في الثالثة عصرا على أون سبورت والنيل للرياضة.

ويليه مواجهة الجونة أمام النجوم على أون سبورت 2 في الخامسة والنصف، وفي نفس الموعد يلعب وادي دجلة أمام المقاولون العرب على أون سبورت 1.

وفي الثامنة مساءً سنكون على موعد مع قمة بيراميدز أمام الإسماعيلي على أون سبورت والنيل للرياضة ضمن الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

وتقام 3 مباريات في الدوري الإنجليزي في الرابعة عصرا.

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس على بي إن سبورتس 2. هدرسفيلد ضد ليستر سيتي على بي إن سبورتس 7. بورنموث ضد بيرنلي على بي إن سبورتس 8.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون في التاسعة إلا ربع في القمة النارية المنتظرة.

برشلونة يواجه أتليتكو مدريد على بي إن سبورتس 3.

وقبل ذلك يلعب ريال مدريد أمام إيبار في الرابعة والربع عصرا على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، سنكون على موعد مع قمة أيضا تجمع بين يوفنتوس وميلان في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ثم يحل فريق روما ضيفا على سامبدوريا في الثامنة والنصف مساءً على نفس القناة.

قمة الدوري الألماني ستجمع بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

ويلعب مانشستر سيتي أمام برايتون في نصف نهائي كأس إنجلترا في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

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