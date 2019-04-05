أليجري: أود أن أكون "فيرجسون يوفنتوس"

لا يبدو ماسيمو أليجري مدرب يوفنتوس عازما على الرحيل من صفوف البيانكونيري إذ يرغب في أن يكون "فيرجسون يوفنتوس" بحسب تعبيره.

السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري للشياطين الحمر تولى تدريب الفريق من عام 86 وحتى 2013 ليحقق مع الفريق 38 بطولة.

وأليجري اعترف بأنه يضع صورة فيرجسون نصب عينيه رفقة السيدة العجوز.

وقال المدرب الإيطالي في مقابلة دعائية مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" لكتابه الجديد "الأمر بسيط للغاية": "هناك دائما ذلك الشخص الذي يريد أن تبدو كرة القدم صعبة للغاية، وهذا يقودني للجنون".

وأضاف "البعض يريد أن يُظهر ما هو بسيطا وكأنه صعبا. البساطة هي الشيء الأكثر تعقيدا ولكننا نذهب في الاتجاه الخاطئ لأن تعقيد الأمور يجعل من عملنا أكثر صعوبة. المدرب المتعاون هو الذي يحقق النتائج".

وأشار "اعتبر نفسي مديرا للنادي يتعين عليه تحقيق النتائج ليس فقط فيما يتعلق بالمباريات وإنما على صعيد تطور اللاعبين أيضا. هناك نتائج بالتأكيد تؤثر على الحالة المالية للنادي. آمل أن أحظى بدور مثل فيرجسون لأن ذلك يعني بقائي في يوفنتوس لسنوات عدة".

وعاد ماكس بالذاكرة عدة سنوات إلى وراء موضحا أسباب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 2017 "أحيانا الرضا عن النفس والافتراض يبعدانك عن أرض الواقع".

وواصل التوضيح "في النهائي أمام ريال مدريد أفرطنا في التفاؤل والشعور بالأمان، والآن يتوجب علينا الفوز في أوروبا مثلما الحال في إيطاليا".

وعن مواجهة أياكس في ربع نهائي النسخة الجارية "يقف خلف تطور المواهب الفردية التي يمتلكونها نظام يعلم الأطفال لعب كرة القدم وليس ميكنتهم".

ويتولى صاحب الـ51 عاما مهمة تدريب البيانكونيري منذ عام 2014.

ومنذ ذلك الحين توج مع الفريق بـ4 ألقاب دوري إيطالي، ومثلهم في الكأس إضافة إلى لقبي سوبر إيطالي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خسرهما أمام كلا من برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وأدار مدرب ساسولو وميلان الأسبق 261 لـ يوفنتوس، حقق الفوز في 189 مباراة، وخسر 35 مباراة، وتعادل في 37. سجل فريقه 514، واستقبلت شباكه 194.

اختر تشكيل يوفنتوس المثالي في الموسم الجاري:

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