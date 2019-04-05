مدير دورتموند عن سانشو: لا يهمني كل ما يُقال.. سيلعب معنا الموسم المقبل

أغلق هانتس يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند الباب تماما أمام احتمالية رحيل الإنجليزي الشاب جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اسم سانشو يرتبط بقوة بالعودة إلى إنجلترا من بوابة مانشستر يونايتد، ولكن إداري دورتموند يستبعد ذلك نهائيا.

وقال المدير التنفيذي لـ دورتموند: "لا يهمني كل ما يُقال بخصوص ارتباط سانشو بأي فريق. نحن نعرف جيدا أين سيكون الموسم المقبل".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها صحيفة AS الإسبانية "سانشو سيلعب مع دورتموند الموسم المقبل. هذا أمر لن يتغير".

وواصل "الحقيقة أننا لم نُحدد أبدا سعر سانشو لأنه لم يتحدث معنا أي فريق حول ذلك. هو لن يرحل".

وأجاب فاتسكة على سؤال (هل مانشستر سيتي له الأولوية في حالة قرر دورتموند بيع سانشو، بناءً على أحد البنود في العقد في الفريقين؟) قائلا: "نحن لا نُعطي أبدا أي معلومات حول تفاصيل العقود، ولكن مانشستر سيتي لن يكون له ذلك".

وأتم "مانشستر سيتي لن يكون له أي تأثير في حالة رحيل سانشو مستقبلا".

وانضم سانشو إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف عام 2017 في ظل عدم مشاركته مع الفريق الإنجليزي.

صاحب الـ 19 عاما يرتبط بعقد مع دورتموند حتى 2022.

ولعب سانشو 36 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 18 هدفا.

وصنع سانشو 13 هدفا في الدوري الألماني كأكثر من صنع الأهداف في الدوريات الـ 5 الكبرى.

The crown for most assists in Europe (13) belongs to a 19-year-old 🔝🎯@Sanchooo10 has the magic touch 🔥👈 pic.twitter.com/Pp6xb1U4AT — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 3, 2019

ويستعد دورتموند لمواجهة نارية منتظرة أمام بايرن ميونيخ يوم السبت في السادسة والنصف مساءً في قمة الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند صدارة الدوري بـ 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف بايرن ميونيخ.

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