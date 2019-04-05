الاتحاد الإيطالي يُغرم مويس كين "للتمثيل" ويطلب مزيدا من المعلومات عن واقعة العنصرية

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 18:27

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تغريم مويس كين مهاجم يوفنتوس الشاب 2000 يورو بسبب ادعاء السقوط في لقاء فريقه أمام كالياري.

مويس كين تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 20 بداعي ادعاء السقوط والتحايل على الحكم.

يوفنتوس حل ضيفا على كالياري وانتصر عليه بهدفين نظيفين، وكين الذي سجل الهدف الثاني قبل 5 دقائق من النهاية تعرض لهتافات عنصرية ليحتفل غاضبا أمام الجماهير بهدفه. (طالع التفاصيل)

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وكشفت لجنة الانضباط في بيانها الرسمي طلبه مزيدا من المعلومات من مراقبي المباراة لتحديد هوية الأفراد الذين هاجموا كين بالهتافات العنصرية، والأبعاد الكاملة للواقعة.

ولم يُصدر أي عقوبات تجاه كالياري في انتظار نهاية كل التحقيقات من قبل لجنة الانضباط بخصوص واقعة العنصرية.

كين صاحب الـ18 عاما ذهب للاحتفال بهدفه أمام كاليري أمام جماهير الأخير غاضبا قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر، فيما ظهر زميله ماتويدي غاضبا للغاية من تلك التصرفات.

ويقدم كين أداءً لافتا منذ ظهوره مع الفريق الأول في يوفنتوس وكذلك منتخب إيطاليا.

ولعب كين 9 مباريات ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة، ومع إيطاليا سجل مرتين في 3 مباريات له مع الأتزوري.

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