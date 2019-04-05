المصري يصرف مكافآت الرابع لتحفيز اللاعبين قبل لقاء الزمالك.. ومحاولات لإصلاح الإضاءة

صرفت إدارة النادي المصري مكافآت الوصول للمركز الرابع في ترتيب الدوري حسب لائحة الفريق الداخلية.

وجاء قرار إدارة المصري تحفيزا للاعبين، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

المصري يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

ومن جهة أخرى، كلفت إدارة المصري، الإدارة الهندسية لإعادة تشغيل كشافات الإضاءة باستاد بورسعيد حتى يستطيع الفريق خوض تدريباته في نفس موعد مباراة الزمالك التي ستقام في الثامنة مساء.

وتجرى المحاولات حاليا لتشغيل أعمدة الإنارة خلال منتصف الأسبوع المقبل، ليقيم الفريق تدريباته مساء.

كانت الشركة المشرفة على تطوير استادات كأس الأمم الإفريقية، قد فكت مكونات كشافات الإضاءة من أبراج الإنارة بالاستاد، وتعطيل برج كامل أثناء عمل شركة التطوير قبل خروج الاستاد من ضمن ملاعب البطولة الإفريقية.

اختر تشكيل المصري المثالي أمام الزمالك من هنا.

اقرأ أيضا:

سجل رائع للمصريين مع السالمي حكم مباراة أغادير والزمالك

النساء والكرة - ريبيكا.. حبيبة تفانت حتى الاحتضار

القوة الذهنية.. السبيل إلى المجد

ربيعة يتحدث عن مميزات صن داونز ولاسارتي

فضل يكشف عن استعدادات استثنائية لحفل قرعة أمم إفريقيا

لاعب إنجلترا ينفجر بسبب العنصرية: لا أطيق الانتظار لاعتزال الكرة