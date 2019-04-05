هل يلمح إلى إمكانية رحيله؟ وكيله: لوكاكو يرغب في اللعب بدوريات مختلفة

لا يشغل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد باله بمسألة تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر في الوقت الحالي إذ يهتم بضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا أولا، لكن المستقبل قد يحمل إمكانية رحيله.

الدولي البلجيكي الذي انضم إلى صفوف النادي قادما من إيفرتون في 2017 مقابل 75 مليون إسترليني، يتبقى في عقده 3 سنوات مع الفريق.

ووكيله فيديريكو باستوريلو أكد أن صاحب الـ25 عاما يضع الملعب في أولويته خلال الوقت الجاري، ولكنه رفض استبعاد خيار الرحيل مستقبلا.

وقال الوكيل لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "في الوقت الحالي لوكاكو يركز على إنهاء الموسم رفقة يونايتد".

وأضاف "المنافسة في الدوري الإنجليزي على المركز الثالث أو الرابع باتت صعبة جدا لذا دعونا نرى ما قد يحدث في نهاية الموسم وفي المستقبل".

وأشار "إنه يقضي ثاني مواسمه هنا ومازال يتبقى في عقده 3 سنوات لذا دعونا نرى ما قد يحدث. هو شخص يحب التعرف على ثقافات وكرة مختلفة".

وواصل التلميح "لوكاكو يرى مسيرته باللعب في دوريات مختلفة وخوض تحديات جديدة وتحقيق بطولات لإثبات نفسه، وأن يقول لأطفاله: فزت هنا وهنا وهنا، وقد كنت لاعبا جيدا للغاية في جميع المسابقات الكبيرة".

"إنه يحب إيطاليا، وقد تابع الدوري الإيطالي بشغف كبير في الماضي، لا يمكن لأحد أن يختلف على أن الدوري الإنجليزي الأقوى حاليا ولكن وقتها كانت إيطاليا حلم أي لاعب".

"أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة تجذب أي لاعب أيضا، لذا الدوري الإسباني في الحسبان، والدوري الألماني بالتأكيد مسابقة قوية".

قبل أن يستدرك "المستقبل مفتوح للغاية ولكن في الوقت الحالي لن نناقش ذلك لأن الموسم في لحظة مهمة للغاية".

وبدأ لوكاكو 7 مباريات من آخر 10 مباريات لعبها تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير، وباستوريلو أصر على سعادة روميلو مع مدربه النرويجي.

وقال: "خلال هذه الفترة ما أسعده كثيرا من جانب المدرب هو أنه يمنحه الكثير من الاهتمام والتركيز، هذا طبيعي مع مستوى اللاعب، ولكن في بعض الأحيان لا يعتاد المدربون على ذلك".

وأوضح "بمجرد أن حظى بالفرصة سجل أهداف لذا كان لاعبا مهما سواء شارك كبديل أو أساسي، فقد سجل في 3 مباريات متتالية".

وأتم "كان رائعا في الانتصار على باريس سان جيرمان لذا نفكر الآن في أنه عاد إلى مكانه الطبيعي".

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