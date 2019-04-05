كلوب يشرح كيف تطور ليفربول.. "من الصعب دائما اللعب ضدنا"

حتى يصل ليفربول إلى هذا المستوى والثبات والتناسق والتناغم بين لاعبيه احتاج الأمر لبعض الوقت، والأمر احتاج لما هو أكثر من ذلك خلال الموسم الجاري حتى يحافظ فريق مقاطعة ميرسيسايد على آماله وفرصه.

ويورجن كلوب، مدرب الفريق، يسترسل في إيضاح الصورة والحديث عن التفاصيل التي منحت فريقه تلك القوة خلال الموسم الجاري، حتى أصبح خصما صعبا، ومنافسا مرشحا في كل بطولة يلعب بها.

وقال المدرب الألماني لشبكة سكاي سبورتس: "لدينا فريق جيد جدا كناد. أصبحنا قوة لائقة كفريق سواء داخل النادي أو خارجه".

وأضاف "نأخذ كل الأحلام معا وهذا ربما ما يعطينا طاقة كبيرة، أو يخلق طاقة مناسبة للمضي قدما. الأمر أخذ بعض الوقت بالفعل حتى يصل الجميع لهذا التفكير، ولكنه واضح الآن".

وأشار "ربما نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، وقد مضى بعض الوقت منذ أن حدث ذلك لآخر مرة. نقاتل من أجل لقب الدوري، ومتواجدون في ربع نهائي الأبطال، هذا واضح أيضا".

وأوضح رغبته "نريد أن نصبح خصما صعبا لكل الفرق، بإمكاننا التطور كثيرا وعلينا ذلك، لكن في اللحظة الحالية نحن نضع كل قدراتنا وإمكانياتنا ورغباتنا معا ونتجه نحو المباراة المقبلة فقط".

ووجه المسار نحو أسباب أخرى للتألق "هذا ما نفعله في الوقت الحالي، في هذا العام الأمر تعلق باستخدام كل ما لدينا بنسبة 100%، وهذا ما جعلنا فريقا صعبا على المنافسين؛ لأننا وجدنا طرق مختلفة للفوز بمواجهتنا. من الصعب دائما اللعب ضدنا".

وعن مواجهة رالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون، يوم الجمعة، استرجع الألماني الذكريات "كنت قريبا من التوقيع معه (عندما كنت) في ماينتس. احتجت لمهاجم يدعم التشكيل في المواقف المختلفة. كان ذلك ليكون مضحكا (يقصد تدريبه كلاعب ومن ثم مواجهته كمدرب)".

وأثنى "في كل خطوة تدريبية بمسيرته كان هناك عمل شاق، يستحق كل المديح الذي يحصل عليه. التعاقد معه كان قرارا ذكيا من ساوثامبتون".

وانعرج للحديث عن مدافعه فيرجيل فان دايك الذي يواجه فريقه السابق، بعدما رحل عن صفوفه في يناير من العام الماضي مقابل 75 مليون إسترليني كأغلى مدافع في العالم.

وقال كلوب: "عندما تدفع مثل هذا المبلغ في لاعب فيجب أن تكون مقتنعا، ومتأكدا بنسبة 100%، وقد كنا كذلك. هذا (المبلغ) يعطي أي لاعب دفعة إضافية من الثقة وأن تصل لمستوى ترغب أن تكون فيه، وقد كنا في دور الـ16 من دوري الأبطال حينما أتى".

مدرب دورتموند السابق أتم "أدى العديد من المباريات معنا بشكل رائع وتأهلنا لدوري الأبطال، لذا فقد ساعدنا. في البداية ربما تشعر بالتخوف (من دفع هذا المبلغ)، لكن الأمر هذا الموسم واضح. كان يلعب بذات المستوى رفقة ساوثامبتون ولكن العالم بأكمله لم يكن يشاهده".



























































ليفربول ينافس على لقب الدوري الإنجليزي بكل قوة إذ يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، وأمامه فرصة احتلال الصدارة بشكل مؤقت يوم الجمعة حينما يواجه القديسيين.

ووصل الحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري بعدما نجحوا في تخطي عقبة بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3-1، لتوقعهم القرعة في مواجهة بورتو البرتغالي.

وحال نجح فريق مقاطعة ميرسيسايد، المتوج بخمسة ألقاب من ذات الأذنين كأكثر الفرق الإنجليزية، في الوصول إلى المربع الذهبي فإنه قد يصبح على موعد أمام برشلونة أو مواطنه مانشستر يونايتد.

كلوب صاحب الـ51 عاما تولى مهمة تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين أدار 197 مباراة، نجح في الفوز بـ109 مباراة وخسر 36، وسجل فريقه 407 هدفا واستقبلت شباكه 207 هدفا، ولم يتوج بأي بطولة.

ضع نفسك مكان كلوب، واختر تشكيل ليفربول أمام ساوثامبتون:

اقرأ أيضا:

النساء والكرة - ريبيكا.. حبيبة تفانت حتى الاحتضار

القوة الذهنية.. السبيل إلى المجد

ربيعة يتحدث عن مميزات صن داونز ولاسارتي

فضل يكشف عن استعدادات استثنائية لحفل قرعة أمم إفريقيا

لاعب إنجلترا ينفجر بسبب العنصرية: لا أطيق الانتظار لاعتزال الكرة