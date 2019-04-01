لوريس يتحدث عن الخطأ القاتل: لا أعرف ماذا حدث.. اللوم يقع علي

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - توتنام

ظهر هوجو لوريس حارس مرمى توتنام مصدوما بعد مباراة فريقه أمام ليفربول.

توتنام فرّط في نقطتين بهزيمته في اللحظات الأخيرة 1-2 على أرض ليفربول، بسبب خطأ قاتل من القائد لوريس في الإمساك برأسية محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وتحدث بطل العالم بعد المباراة: "لا أدرك ما الذي حدث، حاولت الإمساك بالكرة مرتين ولكن لسوء الحظ لم أستطع ذلك لترتد الكرة مباشرة نحو قصبة ساق توبي (ألديرفيرلد)".

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مضيفا: "ما حدث قد حدث، المنافس كان محظوظا بعض الشيء. الأمر صعب علينا لأننا قدّمنا الكثير حتى نعود في المباراة وخلقنا الفرق لتسجيل الهدف الثاني".

وأتم الحارس الفرنسي: "نشعر بالحزن. عندما تكون حارس مرمى، فإنك تدرك حجم مسؤوليتك، وتلوم نفسك".

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 79 ليعود لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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