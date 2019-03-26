مواعيد مباريات الثلاثاء 26-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ونيجيريا والمغرب ضد الأرجنتين

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية في العالم.

وفي إفريقيا يلتقي منتخب مصر وديا مع منافسه نيجيريا في تمام السابعة مساء عبر قناة "أون سبورت".

أما منتخب مصر الأوليمبي فسوف يواجه نظيره هولندا عبر قناة "أون سبورت 2" في تمام الرابعة عصرا.

وسيواجه منتخب الجزائر نظيره تونس عبر قناة "الكأس 1" في تمام العاشرة إلا ربع مساء

كما سيواجه منتخب المغرب منافسه الأرجنتين وديا في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي التصفيات المؤهلة ليورو 2020 سيواجه منتخب إيطاليا نظيره ليختنشتاين عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

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