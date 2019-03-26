مواعيد مباريات الثلاثاء 26-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ونيجيريا والمغرب ضد الأرجنتين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 01:09

كتب : FilGoal

مصر

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية في العالم.

وفي إفريقيا يلتقي منتخب مصر وديا مع منافسه نيجيريا في تمام السابعة مساء عبر قناة "أون سبورت".

أما منتخب مصر الأوليمبي فسوف يواجه نظيره هولندا عبر قناة "أون سبورت 2" في تمام الرابعة عصرا.

أخبار متعلقة

بالفيديو – بيكيه يأخذ بثأر ميسي.. منتخب كتالونيا يقهر فنزويلا رونالدو عن إصابته: أعرف جسدي جيدا فلا تقلقوا.. سأعود بعد أسبوع أو أسبوعين سالجادو: النني وطارق حامد سيشاركان أمام نيجيريا

وسيواجه منتخب الجزائر نظيره تونس عبر قناة "الكأس 1" في تمام العاشرة إلا ربع مساء

كما سيواجه منتخب المغرب منافسه الأرجنتين وديا في تمام العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي التصفيات المؤهلة ليورو 2020 سيواجه منتخب إيطاليا نظيره ليختنشتاين عبر قناة "بي إن سبورتس 1" في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

لمعرفة مواعيد كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة اضغط هنا

طالع أيضا

ماذا يفعل لاسارتي في الدربيات؟ سجل متباين وبدايات قوية

ماذا يفعل جروس في الدربيات؟ سيطرة في السعودية وتعادل مع فينجر

والد نيمار: بدأنا محادثاتنا مع باريس لتمديد عقده.. من الصعب رحيله الآن

نبأ سيء لريال مدريد.. كريستنسين: تشيلسي لن يبيع أي لاعب في الصيف

مصر الجزائر المغرب تونس نيجيريا الأرجنتين

نرشح لكم

أخر الأخبار

شاهد – وصلة مزاج بين ساسي ومعلول قبل القمة.. "الفارق سيصبح 5" و"هعملك شوربة" ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 26-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ونيجيريا والمغرب ضد الأرجنتين ساعة | مصر
بالفيديو – بيكيه يأخذ بثأر ميسي.. منتخب كتالونيا يقهر فنزويلا ساعة | أوروبا
رونالدو عن إصابته: أعرف جسدي جيدا فلا تقلقوا.. سأعود بعد أسبوع أو أسبوعين ساعة | أوروبا
سالجادو: النني وطارق حامد سيشاركان أمام نيجيريا ساعة | إفريقيا
عبد الفتاح: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء ضد المقاولون.. مستعد للمناظرة وهذا رأيي في الحنفي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 4 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

قد ينال إعجابك