عبد الفتاح: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء ضد المقاولون.. مستعد للمناظرة وهذا رأيي في الحنفي

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إن ما تردد عن إيقاف محمد الحنفي حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب غير صحيح على الإطلاق.

وتحدث عبد الفتاح لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "ما قيل حول إيقاف الحنفي غير صحيح وتقييمي له في المباراة هو 8.5 من 10".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي لم أتفق مع الحنفي فيه هو إعطاء يوسف أوباما بطاقة صفراء".

أما عن رأيه في الحالات الجدلية في المباراة قال: "ركلتا جزاء الزمالك والمقاولون صحيحتان كليا، أما ما يقال عن استحقاق الزمالك لركلة أخرى فهذا غير صحيح وهذا راي لجنة الحكام".

وأضاف "مستعد لمناظرة أي شخص ويجب على الجميع أن يراجع القانون وسوف أجلب لكم حالات مشابهة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم عبد الفتاح "عدا ذلك المباراة كانت جيدة تحكيميا".

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