عبد الفتاح: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء ضد المقاولون.. مستعد للمناظرة وهذا رأيي في الحنفي

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 00:34

كتب : FilGoal

طارق حامد لحظة تسجيل هدف الزمالك في المقاولون

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إن ما تردد عن إيقاف محمد الحنفي حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب غير صحيح على الإطلاق.

وتحدث عبد الفتاح لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "ما قيل حول إيقاف الحنفي غير صحيح وتقييمي له في المباراة هو 8.5 من 10".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي لم أتفق مع الحنفي فيه هو إعطاء يوسف أوباما بطاقة صفراء".

أخبار متعلقة

محمد هاني: مواجهة نيجيريا؟ المنتخب يخوض جميع المباريات بطابع رسمي عبد الرحمن مجدي: مباراة نيجيريا فرصة أخيرة لإثبات أنفسنا قبل أمم إفريقيا حوار في الجول – عامر حسين يتحدث عن رفض طلب عبد الحفيظ.. حل أزمة الدوري وموقف كأس مصر

أما عن رأيه في الحالات الجدلية في المباراة قال: "ركلتا جزاء الزمالك والمقاولون صحيحتان كليا، أما ما يقال عن استحقاق الزمالك لركلة أخرى فهذا غير صحيح وهذا راي لجنة الحكام".

وأضاف "مستعد لمناظرة أي شخص ويجب على الجميع أن يراجع القانون وسوف أجلب لكم حالات مشابهة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم عبد الفتاح "عدا ذلك المباراة كانت جيدة تحكيميا".

طالع أيضا

ماذا يفعل لاسارتي في الدربيات؟ سجل متباين وبدايات قوية

ماذا يفعل جروس في الدربيات؟ سيطرة في السعودية وتعادل مع فينجر

والد نيمار: بدأنا محادثاتنا مع باريس لتمديد عقده.. من الصعب رحيله الآن

نبأ سيء لريال مدريد.. كريستنسين: تشيلسي لن يبيع أي لاعب في الصيف

الزمالك المقاولون

نرشح لكم

أخر الأخبار

شاهد – وصلة مزاج بين ساسي ومعلول قبل القمة.. "الفارق سيصبح 5" و"هعملك شوربة" ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 26-3-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ونيجيريا والمغرب ضد الأرجنتين ساعة | مصر
بالفيديو – بيكيه يأخذ بثأر ميسي.. منتخب كتالونيا يقهر فنزويلا ساعة | أوروبا
رونالدو عن إصابته: أعرف جسدي جيدا فلا تقلقوا.. سأعود بعد أسبوع أو أسبوعين ساعة | أوروبا
سالجادو: النني وطارق حامد سيشاركان أمام نيجيريا ساعة | إفريقيا
عبد الفتاح: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء ضد المقاولون.. مستعد للمناظرة وهذا رأيي في الحنفي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 4 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

قد ينال إعجابك