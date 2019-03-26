بالفيديو – أسود إنجلترا تتسلق الجبل الأسود.. خماسية ساحقة تكتب ما لم يحدث منذ 35 عاما

واصل المنتخب الإنجليزي أدائه المميز، بعدما نجح في قلب طاولة تأخره أمام منتخب مونتنيجرو "الجبل الأسود" من هدف إلى انتصار خماسي.

منتخب إنجلترا فاز على الجبل الأسود 5-1 خارج ملعبه في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

انتصار إنجلترا بخماسية يأتي بعد الفوز بخماسية أيضا في الجولة الأولى يوم الجمعة أمام تشيك، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ 35 عاما.

آخر مرة نجح المنتخب الإنجليزي في الانتصار بخماسية في مباراتين على التوالي كان عام 1984 والآن الأسود تُكرر التاريخ.

England have scored 5+ goals in back-to-back games for the first time since 1984. None of tonight's England team were born back then. pic.twitter.com/m1h2FSRSQa — Coral (@Coral) March 25, 2019

ماركو فيسوفيتش تقدم أولا لأصحاب الأرض من تسديدة ولا أروع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

تقدم أغضب أسود إنجلترا، لتغضب وتقلب النتيجة لانتصار خماسي بفضل ثنائية روس باركلي وهدف مايكل كين ورحيم ستيرلينج وهاري كين.

مايكل كين ارتقى لعرضية باركلي في الدقيقة 29 ليسجل التعادل، قبل أن يُسجل باركلي بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تسديدة من هودسون أودوي.

باركلي عاد من جديد ليسجل الهدف الثالث لإنجلترا وهدفه الشخصي الثاني في المباراة في الدقيقة 59 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يُفوت هاري كين الفرصة ليسجل هدفه الشخصي رقم 17 في 20 مباراة مع إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت. انطلاقه من رحيم وعرضية أرضية متقنة أمام الشباك يحولها هاري كين في المرمى.

ضربة الختام جاءت في الدقيقة 80 عن طريق رحيم ستيرلينج بعد تمريرة ولا أروع من هندرسون.

وحصد منتخب إنجلترا نقطته السادسة من أول مواجهتين في التصفيات، ليعتلي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات.

وفي لقاء آخر ضمن نفس المجموعة، تعادل منتخب كوسوفو أمام بلغاريا بهدف لكل فريق.

التعادل كتب النقطة الأولى لمنتخب كوسوفو من أول مباراة، بينما وصل المنتخب البلغاري للنقطة الثانية في الوصافة خلف المنتخب الإنجليزي صاحب العلامة الكاملة.

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