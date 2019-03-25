بالفيديو – فرنسا تُدمر أيسلندا برباعية.. وتحلق بصدارة تصفيات يورو 2020

الإثنين، 25 مارس 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

فرنسا

تغلب منتخب فرنسا على منافسه أيسلندا برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

واستضاف منتخب فرنسا منافسه أيسلندا في إطار الجولة الثانية من التصفيات على ملعب دو فرانس لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح صامويل أومتيتي أهداف المباراة في الدقيقة 12 وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

أخبار متعلقة

بالفيديو – إصابة رونالدو.. نجم البرتغال يخرج بعد 30 دقيقة أمام صربيا أس: الاتفاق تم.. هيريرا يترك يونايتد مجانا وينضم إلى سان جيرمان بالفيديو – البداية الرائعة مستمرة.. تركيا تدك مولدوفا برباعية

وعقب 10 دقائق سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لأبطال العالم.

وأتم أنطوان جريزمان رباعية الديوك في الدقيقة 84.

أندورا X ألبانيا.

وفي لقاء آخر أقيم في ذات التوقيت على ملعب أندورا الوطني خسر أصحاب الأرض أمام ألبانيا بثلاثية مقابل لا شيء.

افتتح أرماندو ساديكو أهداف المباراة لصالح ألبانيا في الدقيقة 21.

وأطلق بيكيم بالاج رصاصة الرحمة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90 سجل أمير أبراشي الهدف الثالث لألبانيا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب فرنسا المجموعة مبكرا برصيد ست نقاط بالتساوي مع ملاحقه تركيا ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الديوك.

أما منتخب ألبانيا فوصل للنقطة الثالثة ويحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن أيسلندا.

طالع أيضا

ماذا يفعل لاسارتي في الدربيات؟ سجل متباين وبدايات قوية

ماذا يفعل جروس في الدربيات؟ سيطرة في السعودية وتعادل مع فينجر

برنامج تليفزيوني جديد لـ الزمالك عبر قناة "الرافدين"

والد نيمار: بدأنا محادثاتنا مع باريس لتمديد عقده.. من الصعب رحيله الآن

نبأ سيء لريال مدريد.. كريستنسين: تشيلسي لن يبيع أي لاعب في الصيف

فرنسا ألبانيا أيسلندا أندورا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بداية سيئة لبطل أوروبا.. البرتغال تخسر رونالدو ونقطتين أمام صربيا 12 دقيقة | أوروبا
محمد هاني: مواجهة نيجيريا؟ المنتخب يخوض جميع المباريات بطابع رسمي 15 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – أسود إنجلترا تتسلق الجبل الأسود.. خماسية ساحقة تكتب ما لم يحدث منذ 35 عاما 21 دقيقة | أوروبا
602 ساعة في المجهول.. ذكرى اختطاف كيني نجم برشلونة 26 دقيقة | في الجول كلاسيك
بالفيديو – فرنسا تُدمر أيسلندا برباعية.. وتحلق بصدارة تصفيات يورو 2020 41 دقيقة | أوروبا
عبد الرحمن مجدي: مباراة نيجيريا فرصة أخيرة لإثبات أنفسنا قبل أمم إفريقيا 43 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 4 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

قد ينال إعجابك