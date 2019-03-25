بالفيديو – فرنسا تُدمر أيسلندا برباعية.. وتحلق بصدارة تصفيات يورو 2020

تغلب منتخب فرنسا على منافسه أيسلندا برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

واستضاف منتخب فرنسا منافسه أيسلندا في إطار الجولة الثانية من التصفيات على ملعب دو فرانس لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح صامويل أومتيتي أهداف المباراة في الدقيقة 12 وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وعقب 10 دقائق سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لأبطال العالم.

وأتم أنطوان جريزمان رباعية الديوك في الدقيقة 84.

أندورا X ألبانيا.

وفي لقاء آخر أقيم في ذات التوقيت على ملعب أندورا الوطني خسر أصحاب الأرض أمام ألبانيا بثلاثية مقابل لا شيء.

افتتح أرماندو ساديكو أهداف المباراة لصالح ألبانيا في الدقيقة 21.

وأطلق بيكيم بالاج رصاصة الرحمة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90 سجل أمير أبراشي الهدف الثالث لألبانيا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب فرنسا المجموعة مبكرا برصيد ست نقاط بالتساوي مع ملاحقه تركيا ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الديوك.

أما منتخب ألبانيا فوصل للنقطة الثالثة ويحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن أيسلندا.

طالع أيضا

ماذا يفعل لاسارتي في الدربيات؟ سجل متباين وبدايات قوية

ماذا يفعل جروس في الدربيات؟ سيطرة في السعودية وتعادل مع فينجر

برنامج تليفزيوني جديد لـ الزمالك عبر قناة "الرافدين"

والد نيمار: بدأنا محادثاتنا مع باريس لتمديد عقده.. من الصعب رحيله الآن

نبأ سيء لريال مدريد.. كريستنسين: تشيلسي لن يبيع أي لاعب في الصيف