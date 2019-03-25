أس: الاتفاق تم.. هيريرا يترك يونايتد مجانا وينضم إلى سان جيرمان

الإثنين، 25 مارس 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

هيريرا - مانشستر يونايتد - تشيلسي

هل أصبحت أيام أندير هيريرا في مانشستر يونايتد معدودة؟ هذا ما كشفت عنه صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن اللاعب الإسباني أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان للانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا عقب نهاية تعاقده مع يونايتد.

وسوف يحصل هيريرا على 170 ألف يورو أسبوعيا من النادي الفرنسي.

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وأشار التقرير إلى أن هيريرا رفض عرضا من يونايتد لتجديد تعاقده يحصل بمقتضاه على 113 ألف يورو أسبوعيا.

وسوف يمتد تعاقد هيريرا مع سان جيرمان إلى صيف عام 2022.

وسجل هيريرا ثلاثة أهداف وصنع اثنين في 25 مباراة مع يونايتد الموسم الجاري.

وانضم اللاعب الباسكي إلى يونايتد قادما من أتليتك بلباو قبل خمسة أعوام.

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