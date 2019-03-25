الزمالك يُعلن: إلغاء ظهور برنامج "ستاد الزمالك" على قناة الرافدين بسبب الأمن

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي منع أمن مدينة الإنتاج الإعلامي، دخول الصحفيين والنقاد الرياضين وجميع العاملين في برنامج ستاد الزمالك.

الزمالك أعلن اليوم الاثنين إطلاق برنامجا مسائيا جديدا عبر قناة الرافدين بعد قرار المجلس الأعلى للأعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر أمس الأحد.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيها.

وكان من المقرر أن يظهر برنامج (ستاد الزمالك) مساء اليوم الاثنين على قناة الرافدين، إلا أن الزمالك أعلن عدم حدوث ذلك بسبب الأمن.

وزعم الزمالك عبر بيانه الرسمي على موقعه أن "رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هدد مالك قناة الرافدين بغلق قناته في حالة استضافة برنامج ستاد الزمالك".

ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا نتيجة لجلسة السبت الماضي بقرارات بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".

وأوضح البيان "ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة".

وتابع البيان "منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقا للنصف المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".

وأضاف "منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك وفقا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".

وألزم بيان المجلس الأعلى للإعلام الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

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