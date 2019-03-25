تأجيل موعد انطلاق مواجهة نيجيريا ومصر

تأجل موعد انطلاق مواجهة نيجيريا ومصر الودية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء لساعة لتصبح في السابعة مساء بدلا من السادسة.

جاء ذلك بسبب الطقس الحار في نيجيريا وتم الاتفاق في الاجتماع الذي أقيم اليوم على تأجيل موعد انطلاق المباراة كي يصبح الطقس أفضل.

وفي الوقت ذاته سيظهر منتخب مصر بالقميص الأبيض والسروال الأسود والجورب الأبيض.

فيما يرتدي منتخب نيجيريا الزي الأخضر الكامل.

ويحق لكل فريق إجراء ستة تبديلات في المباراة طبقا للاتفاق في الاجتماع الفني اليوم.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه نيجيريا وديا في إطار الاستعداد لخوض لكأس أمم إفريقيا 2019.

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