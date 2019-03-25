بالفيديو – البداية الرائعة مستمرة.. تركيا تدك مولدوفا برباعية

واصل منتخب تركيا بدايته الرائعة لمشواره في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 إذ تغلب اليوم الاثنين على منافسه مولدوفا برباعية دون رد.

واستضاف المنتخب التركي منافسه المولدوفي في ملعب أسكيشيهر أتاتورك في إطار ثاني جولات التصفيات لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح حسن علي كالديريم أهداف المباراة في الدقيقة 24.

وعقب مرور دقيقتين فقط أضاف جينك توسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

ذلك قبل أن يعود توسن ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لتركيا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 70 أتم منتخب تركيا حفلته الرباعية بتسجيل كان ايهان الهدف الرابع.

بتلك النتيجة تصدر منتخب تركيا المجموعة مبكرا برصيد ست نقاط بعدما فاز في أول مباراتين ولم يستقبل أي أهداف حتى الآن.

ويبتعد منتخب تركيا عن ملاحقه فرنسا بثلاث نقاط وكذلك أيسلندا.

ويلتقي منتخبا فرنسا وأيسلندا في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين.

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