أعلن حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري إصابة أحمد عبد الحليم "بوسكا" حارس مرمى الفريق بقطع في الرباط الصليبي بشكل رسمي.

أحمد بوسكا النادي : المصري المصري

وتحدث عمار لـFilGoal.com قائلا: الفحوصات أثبتت بالفعل إصابة بوسكا بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع "سيجري العملية بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف عضو مجلس إدارة المصري متحدثا عن أحمد جمعة المعار إلى أحد السعودي والذي أصيب بقطع في الغضروف إنه سيجري العملية الأسبوع المقبل كذلك.

وأتم "ننتظر عودة جمعة أيضا وأعتقد أنه سيخضع مع بوسكا للعملية تحت إشراف الطبيب ذاته أحمد عبد العزيز".

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