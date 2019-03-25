فرانس فوتبول: ريال مدريد حدد 280 مليون يورو من أجل "مهمة مبابي"

الإثنين، 25 مارس 2019 - 15:54

كتب : محرر في الجول

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

"مهمة مبابي" كان عنوان غلاف صحيفة فرانس فوتبول التي ذكرت أن ريال مدريد يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان الشاب.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" أن مبابي هو أول لاعب وضعه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في قائمته لدعم الفريق في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد حدد 280 مليون يورو لضم المهاجم صاحب الـ20 عاما.

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وينوي النادي الملكي بدء المفاوضات مع سان جيرمان خلال الأسابيع المقبلة، من أجل إتمام الاتفاق مع المهاجم المتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا العام الماضي.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد قبل الانضمام إلى سان جيرمان، لكن التقارير الصحفية وقتها ذكرت أن زيدان فضل عدم إضافة أي لاعبين لترسانته الهجومية.

ومبابي ليس الأول الوحيد المطروح أمام زيدان، صحيفة "ماركا" ذكرت أن المدرب الفرنسي طلب ضم ساديو مهاجم مهاجم ليفربول المتألق. ( اقرأ التفاصيل )

ريال مدريد زيدان مبابي

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