مؤتمر أجيري – عن الشعور بالضغط قبل كأس الأمم.. وسبب عدم استدعاء صلاح

الإثنين، 25 مارس 2019 - 15:01

كتب : FilGoal

مؤتمر خافيير أجيري

رد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على سؤال حول شعوره بالضغط قبل استضافة أرض الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية بأنه سيعد الفريق للمنافسة على البطولة.

وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا الودية المنتظرة غدا الثلاثاء: "تدريب منتخب مصر مهمة مميزة، المنتخب المصري له تاريخ كبير في الكرة الإفريقية".

وأضاف "شعور بالضغط؟ ألمس اهتماما كبيرا بالبطولة في مصر".

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وشدد "أسعى لإعداد الفريق بصورة تمكنه من المنافسة القوية على اللقب".

وأردف "فضلت عدم ضم محمد صلاح للمنتخب لأنني أريد مشاهدة لاعبين جدد يلعبون ويكونون جزءا من الفريق".

ولعب منتخب مصر ضد النيجر في مارس الجاري في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتعادل 1-1.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

البطولة التي حصلت عليها مصر من قبل 7 مرات – البطل التاريخي – ستقام لأول مرة في الصيف، ولأول مرة بمشاركة 24 فريقا.

وتقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات.

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