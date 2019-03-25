هشام بوشروان: هذا الفارق بين أزارو وبوطيب.. وجودهما سيعطي قوة للمغرب في كأس إفريقيا

ما هو الفارق بين مهاجما منتخب المغرب وليد أزارو وخالد بوطيب؟ هشما بوشروان لاعب الرجاء وأسود الأطلسي السابق يجيب.

وتحدث بوشروان لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "أزارو مهاجم سريع ويجيد التحرك العرضي على طرفي الملعب ولديه مهارات جيدة".

وأكمل "أما بوطيب فهو مهاجم يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء والضغط على المدافعين والتسجيل بضربات الرأس".

وبسؤاله عن رأيه في حميد أحداد مهاجم الزمالك الحالي قال: "واجه بعض الصعوبات في البداية ولكنه بدأ يحصل على فرصته في المشاركة مؤخرا ويحتاج للمزيد من الوقت ليصبح مرشحا للدخول لقائمة المغرب مرة أخرى".

وقال بوشروان أن تواجد العديد من لاعبي المغرب في مصر سوف يساعد منتخب بلاده في المنافسة بقوة على حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2019.

أما عن رأيه في مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الدوري المصري قال: "ستكون قوية للغاية ولكنني سأتعاطف أكثر مع الأهلي لعلاقتي القوية بعماد متعب الذي زاملته في اتحاد جدة السعودي".

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