مران الزمالك – انتظام عبد الله جمعة والنقاز يواصل التأهيل.. ومحاضرة من جروس

انتظم عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في مران الفريق اليوم الاثنين.

وكان جمعة قد حصل على إذن بالغياب عن مران أمس الأحد لظروف خاصة.

وكذلك، واصل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق تأدية برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة بداية من مباراة الأهلي يوم السبت المقبل.

ويعاني النقاز من شد في العضلة الأمامية، حيث أدى اليوم الاثنين مرانا تأهيليا بالركض حول الملعب.

وعقد المدير الفني للفريق كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين، طالب فيها اللاعبين بالتدرب جيدا والاجتهاد للفوز على الأهلي في اللقاء الذي وصفه بحسب الموقع الرسمي للزمالك "مثل أي لقاء من حيث التركيز، والهدف فيه هو الفوز".

وحضر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في النادي على حضور المران لتحفيز اللاعبين للفوز على الأهلي في مباراة القمة يوم السبت المقبل.

ويواجه الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في برج العرب في وقت يبقى الفارق بينهما نقطتين لصالح الأبيض المتصدر للبطولة.

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