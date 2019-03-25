هل تحسنت أرضيته؟ بالصور – عامر حسين يزور برج العرب لمتابعة أعمال التطوير قبل الدربي

زار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ملعب برج العرب لمتابعة أعمال التطوير التي تتم به، خاصة في أرضية الملعب، حسبما أعلن اتحاد الكرة عبر فيسبوك.

ويحاول مسؤولو الملعب تجهيزه لاستضافة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم السبت المقبل.

وبحسب اتحاد الكرة، أعد عامر حسين تقريرا لتقديمه لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بشأن عمليات التطوير، للتأكيد على جاهزية الملعب لاستضافة قمة الدوري المصري ومباريات الأهلي والزمالك الإفريقية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أرسل خطابا لاتحاد الكرة صباح الجمعة، طلب فيه استبدال استاد برج العرب بملعب آخر لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، نظرا لسوء حالية أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلتقي الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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