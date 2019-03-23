لاسارتي: أتمنى التعلم من جوزيه وتحقيق ما فعله مع الأهلي.. وسر القلادة

كشف مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تفاصيل مقابلته مع مانويل جوزيه المدرب الأسطوري للقلعة الحمراء.

وقال لاسارتي مازحا: "حركتي مع جوزيه - مسح كتف وصدر مانويل – كانت لكي أحصل على بعض الحظ".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "جوزيه قالها بكل صراحة، فترته كانت رائعة مع الأهلي وكان يمتلك فريقا عظيما يعمل كمجموعة واحدة".

وواصل "سعدت للغاية بزيارة جوزيه. أتمنى أن اتقابل معه مجددا لكي أتعلم منه. جوزيه مُعلم وأتمنى أن أكون مثله وتحقيق مثل ما حققه مع الأهلي".

وتطرق لاسارتي للحديث عن "القبلة المعتادة على القلادة التي يرتديها" مشيرا في البداية إلى "لا أعلم لماذا تُلفت تلك الحركة الأنظار دائما".

واستمر "ارتدي قلادتين وليس واحدة. قلادة تحمل صورة والدتي وأخرى تحمل صورة والدي".

وتابع "أرغب في الشعور بأنهم دائما معي ولذلك أحمل القلادتين بشكل مستمر".

وتولى لاسارتي مسؤولية قيادة الأهلي في ديسمبر من العام الماضي.

ولعب الأهلي 16 مباراة تحت قيادة لاسارتي في كل البطولات ونجح في الانتصار في 12 مباراة وتعادل مرة وخسر 3 مرات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

وفي دوري أبطال إفريقيا، نجح الأهلي في الوصول لربع نهائي البطولة ويستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

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