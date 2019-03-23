مواعيد مباريات السبت 23-3-2019 والقنوات الناقلة – مصر أمام النيجر.. ومواجهات كثيرة في إفريقيا وأوروبا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 23 مارس 2019 والقنوات الناقلة.

مصر تواجه النيجر الساعة الخامسة والنصف مساء في تصفيات أمم إفريقيا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق محمد الكواليني.

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السنغال تواجه مدغشقر الساعة الرابعة عصرا، فيما تلعب الكاميرون مع جزر القُمر الساعة الخامسة مساء على قناة بي إن سبورتس 6.

وتلعب كوت ديفوار مع رواندا الساعة السابعة مساء، فيما تلعب غانا مع كينيا الساعة الثامنة مساء في لقاء حاسم.

وبعيدا عن إفريقيا، ستشهد تصفيات أوروبا بعض المباريات القوية أيضا، أبرزها بين إيطاليا مع فنلندا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وإسبانيا مع النرويج في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 1.

وفي فجر اليوم، تلعب المكسيك مع تشيلي الساعة الرابعة والربع مساء مباراة ودية، فيما تلعب البرازيل مع بنما الساعة السابعة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا في السعودية، يلعب الهلال مع أحد الساعة السابعة و5 دقائق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر قناة السعودية الرياضية.

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