بالفيديو - جيرو أكبر المستفيدين في فوز فرنسا السهل على مولدوفا

افتتح منتخب فرنسا مشوار تصفيات يورو 2020، بفوز سهل على مضيفه منتخب مولدوفا 4-1، على ملعب زيمبرو، بمنافسات المجموعة الثامنة.

أنطوان جريزمان ورافاييل فاران وأوليفيه جيرو وكيليان مبابي سجلوا أهداف فرنسا، بينما سجّل فلاديمير أمبروس هدف مولدوفا الوحيد.

لتحصد فرنسا أول 3 نقاط في المجموعة وتتصدرها مبكرا بفارق الأهداف عن بقية المنافسين.

ديديه ديشامب مدرب فرنسا وجد نفسه مجبرا على إجراء تغيير اضطراري مبكر للغاية في تشكيلته الأساسية، قبل حتى أن تبدأ المباراة، عندما ألمت آلام الظهر بـ كينجسلي كومان، ليتم تعويضه بـ بليز ماتويدي.

أما على أرض الملعب، فلم تتأثر فرنسا كثيرا بهذا التغيير المفاجئ في الأفراد، فسجّل جريزمان بالدقيقة 24 بعد تعاون جماعي رائع مع بول بوجبا

جريزمان الذي سجّل هدفه الدولي رقم 26، انتظر 3 دقائق حتى يصنع هدف فرنسا الثاني عندما نفّذ ركلة ركنية لم يجد رافاييل فاران عناءً في وضعها بشباك مولدوفا.

قبل أن يُسجَل الهدف الأهم في اللقاء بالدقيقة 36، فرديًا على الأقل.

بديل الطوارئ ماتويدي أرسل عرضية إلى أوليفيه جيرو، والذي سجّل هدف فرنسا الثالث.

مهاجم تشيلسي سجّل هدفه الدولي رقم 34 مع الديوك، ليعادل دافيد تيريزيجه في المركز الثالث على قائمة الهدافين التاريخيين لـ فرنسا، بفارق 17 هدفا عن تييري هنري صاحب الـ51 هدفا على رأس القائمة.

فرنسا انتظرت بعد ذلك حتى الدقيقة 87 لتسجل آخر أهدافها، بواسطة الشاب كيليان مبابي الذي تحصّل على بطاقة صفراء بعد لحظات للتحايل للحصول على ركلة جزاء رفضها الحكم.

هدف مولدوفا الشرفي سُجل في الدقيقة 89، وكان كافيا للجماهير الحاضرة في مواجهة أبطال العالم.

فرنسا احتلت المركز الثاني في النسخة الماضية، وسبق لها الفوز باليورو مرتين في 1984 و2000.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فازت تركيا على مضيفتها ألبانيا بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب لورو بوريكي.

بوراك يلماز سجّل هدف تركيا الأول في الدقيقة 21، قبل أن يضيف هاكان تشالهانوجلو الهدف الثاني في الدقيقة 55.

لتحصد تركيا أول 3 نقاط في مشوار التصفيات، في المركز الثاني خلف فرنسا بالتساوي مع أيسلندا.

وفي مباراة ثالثة، فازت أيسلندا على مضيفتها أندورا بهدفين دون رد، على الملعب الوطني.

بيركير بيارناسون افتتح التسجيل للاسكندنافيين في الدقيقة 22، بينما أضاف زميله فيدار أويرن كيارتانسون الهدف الثاني في الدقيقة 80.

لتنضم أيسلندا إلى زُمرة الفائزين في أول جولة من التصفيات الأوروبية.

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