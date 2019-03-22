تشكيل المنتخب الأوليمبي – أحمد ريان يقود الهجوم.. ورمضان أساسي أمام أمريكا

يقود أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة هجوم منتخب مصر الأوليمبي أمام أمريكا.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأمريكي في مباراة ودية بعد قليل إسبانيا، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

ويقود أحمد ياسر ريان خط الهجوم، فيما يبدأ رمضان صبحي جناح الأهلي كأسساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأوليمبي كالتالي:

حارس: عمر رضوان.

الدفاع: محمد صادق - أحمد رمضان "بيكام" – محمود الجزار – أسامة جلال.

الوسط: أكرم توفيق – أحمد حمدي.

أمامهم: رمضان صبحي - ناصر ماهر - كريم وليد "نيدفيد"

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح – أحمد يوسف – غنام محمد – محمد عبد السلام – محمود مرعي – ناصر منسي – كريم العراقي – عمر مرموش – أحمد مصطفى.

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