حوار – بيل: توتنام لن يحب ذلك لكن اعتدت مشاهدة أرسنال.. ولم تكن هناك مشكلة مع رونالدو

كشف جاريث بيل جناح ريال مدريد إنه كان يحب مشاهدة مباريات أرسنال الغريم التقليدي لفريقه السابق توتنام.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتحدث بيل في حوار لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "جمهور توتنام لن يحب أن أقول ذلك لكنني اعتدت على مشاهدة مباريات أرسنال واستمتعت بمشاهدة تيري هنري ودينيس بيركامب كان لديهم فريقا رائعا".

وعن رحيله من توتنام لينضم إلى ريال مدريد قال: "أنا مقدر كل ما فعلوه من أجلي ولكنهم عرفوا إنه عندما يأتي ناد مثل ريال مدريد يصبح من الصعب رفضهم".

وواصل اللاعب الويلزي "كنت أستمتع بوقتي في توتنام وأحب النادي حتى الآن ولكن مع قدوم ريال مدريد كنت سأندم إن رفضت العرض".

وانتقل جاريث بيل للحديث عما أثير من وجود مشكلات بينه وبين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق قائلا: "هو لاعب رائع للغاية واستمتعت للعب إلى جانبه".

وشدد "وسائل الإعلام كانت تقول أن هناك مشكلات وهذا لم يحدث لقد تعاملنا مع بعض بشكل جيد وهو لاعب رائع".

وبسؤاله عن رأيه فيما حدث لحارس مرمى ليفربول السابق وبيشتكاش الحالي لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا والأخطاء التي تسببت في تسجيل ريال مدريد لثلاثة أهداف قال: "كان شيئا مؤسفا ولم تكن لديه ليلة رائعة".

واستدرك "لكنني لا أعتقد إنه كان يستطيع إيقاف هدفي وهو لن يشعر بالحزن من أجلي إذا فعل نفس الشيء".

في الوقت ذاته قال بيل إنه سعيد في منتخب بلاده تحت قيادة ريان جيجز مؤكدا إنه كان مثله الأعلى وهو صغير.

وبسؤاله أخيرا عن رأيه في أفضل طاقم ارتداه مع ريال مدريد أجاب "الأسود الذي وضع عليه صورة تنين ويلز".

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