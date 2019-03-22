انتهت - الأهلي (2) جمهورية شبين (0).. الأحمر ينتصر

الأهلي يستقبل جمهورية شبين وديا اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

الفريق الأحمر يخوض تلك المباراة الودية استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة القمة يوم السبت 31 مارس الجارس على ملعب برج العرب.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة الأهلي الودية فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق79: محمد شريف يضيف الهدف الثاني بعد توغل من الناحية اليمنى.

ق60: خروج حسام عاشور وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو، ودخول مروان محسن وحسين الشحات ومصطفى إلياس ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ويوسف علاء.

ق51: أحمد الشيخ يهدر فرصة زيادة النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الغندور ببراعة.

ق48: التهديد الأول من شبين الكوم عرضية من الجبهة اليمني قابلها مهاجم الفريق برأسية لكن إلى جوار القائم.

أحمد فتحي تحول للمشاركة في منتصف الملعب.

بداية الشوط الثاني - باسم علي ومحمد شريف يشاركان بدلا من العربي بدر وإسلام محارب

نهاية الشوط الأول

ق33: الهدف الأول للأهلي عن طريق صالح جمعة من ركلة جزاء

ق32: ركلة جزاء للأهلي بعد عرضية من الجبهة اليمنى لفتحي وسقوط إسلام محارب.

ق9: التهديد الأول من الأحمر عن طريق أحمد الشيخ ولكن الدفاع يشتتها.

انطلاق اللقاء

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تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: على لطفى

خط الدفاع: أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: عربى بدر، حسام عاشور، صالح جمعة، إسلام محارب، أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو.

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