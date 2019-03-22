تقرير: رغم العروض الأخرى.. يوفيتش يخبر برشلونة برغبته في الانضمام للفريق

برشلونة مازال في مرحلة المفاضلة بين خياراته الهجومية المنتدبة للموسم المقبل، لكن الصربي أعلنها للنادي الكتالوني صراحة: مستعد للانضمام إلى صفوفكم.

هكذا تحدث برنامج El Larguero - العارٍضة - عبر إذاعة كادينا سير، عن رغبة لوكا يوفيتش مهاجم منتخب صربيا وآينتراخت فرانكفورت في ارتداء قميص بارسا.

صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية نقلت ما ذكره البرنامج الإذاعي وأضافت عليه أن برشلونة في المرحلة الأخيرة لتقييم خياراته الهجومية.

تلك الخيارات انحصرت بين أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد ويوفيتش ورودريجو مهاجم فالنسيا إضافة إلى أندريه سيلفا لاعب ميلان المعار إلى إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يتواصل حتى الآن مع اللاعب أو إدارة ناديه الألماني إلا أن يوفيتش أخبرهم أن أولويته البلاوجرانا رغم العروض الأخرى الموجودة على طاولته.

وأشارت إلى أنه حال تعاقد النادي مع صاحب الـ 21 عاما فإن ذلك يزيد من خيارات ضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، إذ لن يكلف يوفيتش خزائن النادي أكثر من 60 مليون يورو.

أما جريزمان فسوف يصل سعره إلى 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد، ما يعني أن هناك 60 مليون أخرى قد تُسهل من ضم دي ليخت.

يوفيتش انتقل على سبيل الإعارة من فريق بنفيكا البرتغالي إلى فرانكفورت في 2017، وتنتهي إعارة المهاجم الصربي لـ فرانكفورت في صيف 2019.

وارتبط اسم لوكا يوفيتش بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أدائه اللافت للنظر في الدوري الألماني.

وسجل لوكا 22 هدفا هذا الموسم بقميص فرانكفورت وصنع 7 أهداف خلال ظهوره في 36 مباراة.

منذ انضمامه للفريق الألماني، وشارك لوكا في 63 مباراة في كل المسابقات ونجح في تسجيل 31 هدفا وصناعة 9.

تألق لوكا يوفيتش ساهم في منافسة فرانكفورت على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الفريق يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة عن الرابع مونشنجلادباخ و3 نقاط عن الثالث لايبزيج.

وفي الدوري الأوروبي، وصل فرانكفورت لربع نهائي المسابقة بفضل أداء لوكا الذي أقصى إنتر من البطولة في دور الـ 16 ويستعد لمواجهة بنفيكا.

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