مدرب الأرجنتين: لا توجد كلمات لوصف ميسي.. ولهذا لم استدع إيكاردي

بمجرد ذكر اسم ليونيل ميسي لابد وأن تنهال كلمات الثناء والمديح مباشرة. والوضع لم يكن مختلفا مع ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

البرغوث عاد من جديد إلى صفوف بلاد الفضة لأول مرة منذ مونديال 2018. وليو يبدو جاهزا للعب أمام فينزويلا اليوم الجمعة في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسكالوني شدد على ثقته الكبيرة في ميسي وقدرته على تقديم أفضل ما لديه، وتطرق في الوقت ذاته إلى سبب عدم استدعاء مهاجمه ماورو إيكاردي الذي دخل في مشاكل مع ناديه إنتر ويغيب عن المشاركة.

وقال سكالوني: "أشعر بالسعادة لأن ميسي قد عاد. قلة من المدربين فقط حظيوا بفرصة تدريبه، وعلى الرغم من سني الصغير إلا أنني حظيت بهذه الفرصة، وسعيد بذلك جدا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الآن نحتاج من الفريق أن يتكاتف معه، ونحتاج منه أن يقدم أفضل ما لديه. جميعنا سعداء بعودته، ليس هناك المزيد من الصفات كي نصفه بها".

وأشار لاعب لاتسيو الأسبق "قلت هذا من قبل، حتى وإن سئموا منه، يجب أن يعرف جميع زملائه أنهم لاعبين كبار أيضا، وعليهم التقدم خطوة للأمام، ليس ميسي فقط".

وشدد سكالوني "هم لاعبون عظام، وسنكون فريق عظيما إن لعب كل فرد دوره بالشكل الأمثل".

وعن الوضع مع ماورو أوضح "تحدثت مع إيكاردي قبل إعلان القائمة وشرحت له لمذا لن يتم استدعائه. ما يحدث معه مباشرة يُقلق المنتخب الوطني. ما بين تلك الفترة وحتى كوبا أمريكا سوف نقيم الوضع لنرى إن كان سينضم أم لا".

وأتم صاحب الـ40 عاما الذي يعاونه بابلو آيمار في المهمة "بشكل طبيعي، من الواضح أن ما يحدث معه في الوقت الحالي بإنتر لا يتناسب معنا".

وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين بشكل مؤقت منذ خروج التانجو من دور الـ16 لكأس العالم الماضي أمام فرنسا، قبل أن يتحول لعقد دائم حتى نهاية كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وكان موقع "تي واي سي" الأرجنتيني كشف في وقت سابق صباح يوم الخميس أن ميسي سيخوض لقاء فنزويلا فقط ولن يلاقي المغرب.

بينما أشارت تقارير عدة إلى أن التشكيل المتوقع أمام فنزويلا سيكون كالآتي.

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

الدفاع: جونزالو مونتيل، جابرييل ميركادو، خوان فويث، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تالافاكيو.

الوسط: لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

الهجوم: ليونيل ميسي، جونزالو مارتينيز، لاوتارو مارتينيز.

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