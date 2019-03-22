روني: فوز ليفربول بلقب الدوري؟ سيكون كابوسا

لا يتمنى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق تحقيق غريمهم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن حدث ذلك "سيكون كابوسا" وفق تعبيره.

روني الذي بدأ مسيرته رفقة الجار اللدود في ميرسيسايد، إيفرتون، يُفضل تحقيق الجار الأزرق في مدينة مانشستر، سيتي، للقب الدوري عن الحُمر.

ليفربول يحتل صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن سيتي الذي تتبقى له مباراة، وروني قال: "إنه موسم عظيم كوني خارج البلاد بينما يتنافس الفريقان على تحقيق اللقب".

وأضاف لاعب دي سي يونايتد الحالي لإذاعة talkSPORT "أتمنى أن يحقق مانشستر سيتي اللقب عن ليفربول. لا استطيع تحمل رؤيتهم (ليفربول) يفوزون بالبطولة. سيكون كابوسا لأي شخص يشجع إيفرتون".

واستعاد الذكريات "أتذكر في 2005 عندما فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ومازالوا يتحدثون عن الأمر حتى الآن. لذا سوف تكون 10 أو 15 عاما أخرى من مثل هذه الأمور".

ولم يحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990 مما سمح لمانشستر يونايتد بتخطيه في عدد الألقاب. الشياطين الحمر وصلوا لـ20 لقبا بينما توقف الريدز عند 18 لقبا.

في الوقت الحالي يملك الحمر في جعبتهم 76 نقطة من 31 مباراة بينما حصد مانشستر سيتي 74 نقطة من 30 مباراة، مع تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة.

وواجه روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، ليفربول في 30 مباراة بقميصي إيفرتون ويونايتد، وخلال تلك المباريات نجح في الفوز بـ13 مباراة وخسر في 9 مناسبات. سجل 7 أهداف وصنع 4.

وخلال الموسم الجاري شارك القائد السابق للشياطين الحمر في 3 مباريات مع فريقه الأمريكي سجل فيهم 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ومع مانشستر يونايتد حقق 5 ألقاب دوري إنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب كأس الرابطة، ولقب كأس الاتحاد، إضافة إلى الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، و5 ألقاب درع خيرية.

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