لن يستطيع خالد بوطيب مهاجم الزمالك المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب عقب تمسك الاتحاد المغربي بانضمامه لصفوف المنتخب.

وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com: "الاتحاد المغربي أبلغنا بتمسكه بوجود بوطيب معه منذ بداية المعسكر ورفضه مشاركته في لقاء المقاولون".

وأتم "بوطيب سافر مباشرة إلى المغرب من الجزائر ولم يعد مع بعثة الزمالك إلى مصر عقب مواجهة نصر حسين داي".

وتواجد بوطيب في قائمة منتخب المغرب استعدادا لمواجهة مالاوي والأرجنتين.

المران الأول لمنتخب المغرب سيبدأ اليوم الاثنين فيما يواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في الدوري في الـ20 من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب المغرب مواجهتين الأولى ستكون أمام مالاوي في الـ22 من الشهر الجاري في الجولة الآخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

أما لقاء المغرب والأرجنتين الودي فسيقام في الـ26 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا

"الحوت" ساسي.. معشوق جماهير الزمالك الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

6 أسئلة وإجابات عن منافسي الزمالك المحتملين.. من المواجه الأسهل للأبيض؟

تعرف على تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

مدرب جور ماهيا لـ في الجول: تأهلنا رغم الفوارق المالية مع فرق المجموعة.. وظروف المباراة الأخيرة

رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي