خاص خبر في الجول – بوطيب يغيب عن الزمالك أمام المقاولون

الإثنين، 18 مارس 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

خالد بوطيب مع الزمالك أمام بترو أتليتكو

لن يستطيع خالد بوطيب مهاجم الزمالك المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب عقب تمسك الاتحاد المغربي بانضمامه لصفوف المنتخب.

وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com: "الاتحاد المغربي أبلغنا بتمسكه بوجود بوطيب معه منذ بداية المعسكر ورفضه مشاركته في لقاء المقاولون".

وأتم "بوطيب سافر مباشرة إلى المغرب من الجزائر ولم يعد مع بعثة الزمالك إلى مصر عقب مواجهة نصر حسين داي".

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وتواجد بوطيب في قائمة منتخب المغرب استعدادا لمواجهة مالاوي والأرجنتين.

المران الأول لمنتخب المغرب سيبدأ اليوم الاثنين فيما يواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في الدوري في الـ20 من الشهر الجاري.

ويخوض منتخب المغرب مواجهتين الأولى ستكون أمام مالاوي في الـ22 من الشهر الجاري في الجولة الآخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

أما لقاء المغرب والأرجنتين الودي فسيقام في الـ26 من الشهر الجاري.

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