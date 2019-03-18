بالوتيلي يُكذب كانال+ وليكيب بخصوص "الاحتفال بصورة راشفورد أمام سان جيرمان"

نفى ماريو بالوتيلي مهاجم مرسيليا الفرنسي ما ذكرته "كانال +" وصحيفة ليكيب الفرنسية بخصوص نيته الاحتفال بإظهار صورة ماركوس راشفورد، إذا نجح في هز شباك باريس سان جيرمان.

انتصر فريق باريس سان جيرمان على ضيفه مرسيليا بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

وليفير تالارون الصحفي الفرنسي في شبكة كانال + زعم " "بالوتيلي كان ينوي الاحتفال بإظهار قميص يحمل صورة ماركوس راشفورد" إذا نجح في هز شباك سان جيرمان.".

وهو الأمر الذي نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية أيضا، ولكن سوبر ماريو نفى كل تلك الأقاويل.

ونشر بالوتيلي صورة على حسابه الشخصي على (انستجرام) تتضمن الخبر، قبل أن يُعقب "هذا كذب".

وأضاف "توقفوا عن خلق الأخبار الكاذبة عني".

ماركوس راشفورد أطلق صاروخا من منطقة الجزاء كتب وصول مانشستر يونايتد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

سان جيرمان فشل في استغلال عامل الأرض والجمهور وانتصاره ذهابا 2-0، ليخضع أمام عودة يونايتد 3-1 ويودع دوري الأبطال.

وسوبر ماريو كان يرغب في تذكير جماهير سان جيرمان بتلك المباراة، إذا نجح في التسجيل، وفقا لـ كانال+ ولكنه لم ينجح.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة 77 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد مرسيليا عند النقطة 47 في المركز الرابع.

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