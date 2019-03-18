رسميا - لن يلحق ببعثة المنتخب وجاهز للأبطال.. برشلونة يعلن فترة غياب سواريز

أعلن نادي برشلونة اليوم الاثنين عن نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها لويس سواريز مهاجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ريال بيتيس وكانت عبارة عن التواء في الكاحل الأيمن.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة بيانا رسميا يفيد بغياب اللاعب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالتواء في كاحل القدم اليمنى.

وكشف الجهاز الطبي لبرشلونة عن بدء اللاعب التعافي من الإصابة مع استبعاده من قائمة منتخب أوروجواي.

وسجل سواريز هدفا في فوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الإسباني وتم استبداله بسبب الإصابة.

ورفع سواريز رصيده إلى 18 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم وهو الثاني بقائمة الهدافين خلف ليونيل ميسي المنفرد بـ 29 هدفا.

وبذلك هناك شكوك حول مشاركة سواريز مع برشلونة في مباراتي إسبانيول وفياريال في الدوري الإسباني يومي 30 مارس و2 أبريل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

لكن من المقرر أن يكون اللاعب لائقا في أي حال من الأحوال لمواجهة أتليتكو مدريد يوم 6 أبريل قبل 4 أيام من مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

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