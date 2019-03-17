طارق سليمان: لهذه الأسباب انضم مصطفى شوبير لقائمة مباراة الساورة

الأحد، 17 مارس 2019 - 00:20

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - شريف إكرامي - أحمد طارق

كشف طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الأهلي عن أسباب انضمام مصطفى شوبير لقائمة مباراة شبيبة الساورة في بطولة إفريقيا رغم عدم قيده في قائمة الفريق.

مصطفى أحمد شوبير

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري 3-صفر ليتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل المباراة انضم مصطفى شوبير لقائمة الأهلي بسبب إصابة محمد الشناوي وشريف إكرامي.

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وشرح طارق سليمان قائلا: "كان من الصعب جدا أن يتحمل علي لطفي وحيدا كل فقرات تدريبات حراس المرمى قبل المباراة في ظل إصابة محمد الشناوي".

وأضاف عبر قناة صدى البلد "لذلك انضم مصطفى شوبير ليشارك في التقسيمة وأيضا في تدريبات حراس المرمى مع علي لطفي".

وشدد "بالتأكيد نعلم جيدا أن مصطفى شوبير غير مقيد في القائمة الإفريقية ولا ننتظر أحد ليخبرنا بذلك ولا أعرف لماذا يتحدثون عن مثل هذه الأمور".

وأوضح طارق سليمان "منذ إصابة محمد الشناوي ونحن نجهز لاعبا ليكون بديلا لعلي لطفي أمام الساورة وطبعنا القميص الخاص به أيضا".

واستمر في حديثه "ولكن حالة الشناوي كانت تتحسن من يوم لأخر بسرعة إلى أن أصبح جاهزا للمشاركة ولعب مباراة شبيبة الساورة".

وأتم تصريحاته "الدور الأهم كان للشناوي الذي التزم بالتأهيل مرتين يوميا إلى أن تعافى تماما وأصبح جاهزا للمشاركة".

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