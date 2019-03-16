سلة – عقوبات صارمة من إدارة الاتحاد ضد اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري توقيع عقوبات صارمة على لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بعد الهزيمة أمام الأهلي.

الأهلي نجح في الانتصار على الاتحاد السكندري 61-60 ليصل نهائي كأس مصر لكرة السلة.

خسارة الاتحاد تسببت في إيقاف كل مستحقات اللاعبين لحين إشعار آخر.

كما قرر مجلس الاتحاد توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعبي الفريق الأول، بعد الخسارة من الأهلي.

وأوضح مجلس إدارة الاتحاد أن "لا يوجد أي مبرر لهذا المستوى من اللاعبين أمام الأهلي، رغم تلبية المجلس لجميع المطالب الفنية والمالية منذ بداية الموسم"، وفقا لبيان النادي.

وحقق الأهلي فوزه على الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة قطع الفريق تذكرة العبور إلى لقاء النهائي الذي يقام يوم الاثنين المقبل، ويلتقي خلاله الفريق مع الجزيرة.

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