خاص أحمد مسعود لـ في الجول: الخطأ أمام سموحة؟ إيهاب جلال طلب مني بين الشوطين اللعب بنفس الطريقة

السبت، 16 مارس 2019 - 22:40

كتب : أحمد شاكر

أحمد مسعود حارس المصري يجري عمليات الإحماء

كشف أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي عن التعليمات التي تلقاها من إيهاب جلال المدير الفني لفريقه بين شوطي مباراة سموحة.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وشارك أحمد مسعود في فوز المصري على سموحة 24 ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري.

وخلال الشوط الأول ارتكب حارس المصري خطأ فادع بعدما راوغ مهاجم سموحة ثم تسبب في ركلة جزاء ضد فريقه سجل منها الفريق السكندري الهدف الأول في المباراة.

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وقال مسعود لـFilGoal.com: "بالتأكيد الأخطاء واردة في كرة القدم ولكن الأمر يختلف كثيرا عندما تكون لاعبا مع إيهاب جلال".

وأوضح "نلعب كرة قدم حديثة ولنا أسلوب خاص بالفريق نؤدي به في كل المباريات".

وأكمل "بعد الخطأ وبين شوطي المباراة إيهاب جلال تحدث معي وقال لي لا يهمك استمر في اللعب بنفس الطريقة ولا تخاف من شيء".

وتابع "وكان هذا سر الفوز بالمباراة أمام فريق كبير مثل سموحة مع مدرب ذو اسم لامع في الكرة المصرية وهو حسام حسن".

وأتم تصريحاته "المصري يثبت بعد كل مباراة أنه يمتلك أفضل مدرب مصري في الوقت الحالي".

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 25 مباراة.

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